На Донбассе пропал украинский военный: что известно

В зоне боевых действий на Донбассе украинский военный исчез после получения контузии.

Об этом сообщили в пресс-службе 128-й отдельной горно-штурмовой бригады "Закарпатский Легион" в Facebook.

"Вчера (9 февраля - "Апостроф") один военнослужащий вероятно из-за полученной контузии потерял ориентировку на местности и покинул наблюдательный пост в направлении вражеских позиций", - говорится в сообщении.

Исходя из этого, военные допускают, что мужчину могли взять в плен боевики.

"Закарпатский Легион" сохраняет бдительность и боевую готовность. Поиски нашего собрата всеми доступными в условиях текущей ситуации средствами и методами продолжаются", - добавили в бригаде.

Отмечается, что еще один военный во время обстрела наемниками взводного опорного пункта получил ранение и был эвакуирован для оказания медицинской помощи.

Как сообщал "Апостроф", 9 февраля, в зоне военного конфликта на Донбассе ранения получили трое украинских военнослужащих.