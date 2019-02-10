ВСУ приняли тяжелый бой на Донбассе: ранены трое солдат, у боевиков потери

За субботу, 9 февраля, в зоне военного конфликта на Донбассе ранения получили трое украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. В тоже же время, по данным разведки, 9 февраля, двух оккупантов уничтожено и двое получили ранения. Также, по уточненным данным, 8 февраля Украинский воинами уничтожено одну боевую бронированную машину противника", - говорится в сообщении.

Военные добавляют, что боевики 10 раз нарушали режим прекращения огня, причем пять раз из них с применением оружия, запрещенного Минскими договоренностями. В частности, под обстрел попали позиции ВСУ вблизи Старогнатовки, Авдеевки, Песков, Павлополя, Крымского и др.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото молодого бойца, погибшего на Донбассе 8 февраля.