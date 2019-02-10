РУС. | УКР.

воскресенье, 10 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.90
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

10 февраля

14:25
Украину накроют дожди и снегопады: синоптики опубликовали карту непогоды
14:22
Штурм отделения полиции в Киеве: появилось видео с началом конфликта
14:19
В Харькове сотни людей вышли на протесты против повышения тарифов на проезд: фото
13:51
ЕС вне игры: в Британии назвали главного друга Украины в войне против Путина
13:40
Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция мужского спринта в Кенморе
13:24
Тяжелая потеря: в сети рассказали о "проигранной войне" ветерана АТО, фото
12:44
Россия в замешательстве: вскрылся интересный нюанс с попыткой повлиять на выборы в Украине
12:39
Шахтер - Айнтрахт: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
12:28
А теперь, крестись: в сети показали реалии жизни детей в оккупированном Донецке
12:14
На Западе узнали о секретных ядерных ракетах Путина
12:04
Где смотреть онлайн мужской спринт Кубка мира в Кенморе: расписание трансляций
11:59
Maruv Siren song: о чем поет финалистка украинского нацотбора Евровидения
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Харькове сотни людей вышли на протесты против повышения тарифов на проезд: фото

воскресенье, 10 февраля 2019, 14:19

В Харькове сотни людей вышли на акцию протеста против повышения тарифов на проезд в метрополитене и городском наземном электротранспорте.

Как пишет Depo.Харьков, на площади Конституции в центре Харькова собрались около 250 человек.

Люди держат национальные флаги, символику нескольких общественных организаций, а также транспаранты с надписями: "Гепа! Метро по 8 грн. Последний срок?", "Хозяйственник кончился: метро Харькова - 8 грн, метро Днепра - 4 грн".

Участники акции считают, что тарифы в Харькове были установлены необоснованно и привели к тому, что общественный транспорт Харькова стал самым дорогим в Украине. Также активисты считают, что при установлении тарифов были нарушены процедуры согласования и поднятия тарифа на проезд.

По словам экс-депутата Харьковского горсовета Дмитрия Маринина, организаторами и участниками акции являются активисты ОО "Евромайдан Харьков", "Национального корпуса", "Антикоррупционного блока участников АТО" и другие.

Он отметил, что Антимонопольный комитет Украины уже начал выяснения обстоятельств и правомерности поднятия стоимости проезда в харьковском электротранспорте.

"Мы требуем войти в законное русло. Приостановить решение о повышении тарифов, так как были нарушены процедуры. Скорее всего, мы будем подавать в суд, чтобы остановить решение исполкома. Времена меняются, и я думаю, что мы добьемся своего", - добавил он.

В свою очередь председатель Национального корпуса в Харькове Константин Немичев заметил, что повышение тарифа никак не улучшает качество обслуживания харьковчан, а также не влечет за собой открытие новых станций.

Депутат Харьковского городского совета, член ОО "Харьковский антикоррупционный центр" Игорь Черняк, выступая на митинге, подчеркнул, что убытки харьковского метрополитена в прошлом году составляли около 160 млн грн.

По словам депутата, при этом КП "Харьковский метрополитен" могло бы зарабатывать, однако прибыли идут на счета другого предприятия, около 120 млн грн от рекламы. К тому же, по сведениям Черняка, на непрозрачных закупках метрополитен ежегодно теряет до 150-200 млн грн.

"Убытки перекладываются на пассажиров, харьковчан", - подчеркнул Черняк.

Активист добавил, что на следующей неделе он и "Харьковский антикоррупционный центр" обратятся в Окружной административный суд с требованием отменить решение исполкома и остановить решение о поднятии стоимости.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: Общество Тема:
Теги: Харьков, тарифы

Поделиться

Фотовзгляд

Все галереи
В Киев вернулась сказочная зима

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Судья и жертва: кем становится человек в нашем обществе

Февраль интригует: синоптики рассказали о погоде до конца недели

Медицинские наркотики: парламент против, но есть варианты

Наступление на открытое общество: смогут ли активисты конкурировать с олигархами в контроле власти

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: