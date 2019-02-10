В Харькове сотни людей вышли на протесты против повышения тарифов на проезд: фото

В Харькове сотни людей вышли на акцию протеста против повышения тарифов на проезд в метрополитене и городском наземном электротранспорте.

Как пишет Depo.Харьков, на площади Конституции в центре Харькова собрались около 250 человек.

Люди держат национальные флаги, символику нескольких общественных организаций, а также транспаранты с надписями: "Гепа! Метро по 8 грн. Последний срок?", "Хозяйственник кончился: метро Харькова - 8 грн, метро Днепра - 4 грн".

Участники акции считают, что тарифы в Харькове были установлены необоснованно и привели к тому, что общественный транспорт Харькова стал самым дорогим в Украине. Также активисты считают, что при установлении тарифов были нарушены процедуры согласования и поднятия тарифа на проезд.

По словам экс-депутата Харьковского горсовета Дмитрия Маринина, организаторами и участниками акции являются активисты ОО "Евромайдан Харьков", "Национального корпуса", "Антикоррупционного блока участников АТО" и другие.

Он отметил, что Антимонопольный комитет Украины уже начал выяснения обстоятельств и правомерности поднятия стоимости проезда в харьковском электротранспорте.

"Мы требуем войти в законное русло. Приостановить решение о повышении тарифов, так как были нарушены процедуры. Скорее всего, мы будем подавать в суд, чтобы остановить решение исполкома. Времена меняются, и я думаю, что мы добьемся своего", - добавил он.

В свою очередь председатель Национального корпуса в Харькове Константин Немичев заметил, что повышение тарифа никак не улучшает качество обслуживания харьковчан, а также не влечет за собой открытие новых станций.

Депутат Харьковского городского совета, член ОО "Харьковский антикоррупционный центр" Игорь Черняк, выступая на митинге, подчеркнул, что убытки харьковского метрополитена в прошлом году составляли около 160 млн грн.

По словам депутата, при этом КП "Харьковский метрополитен" могло бы зарабатывать, однако прибыли идут на счета другого предприятия, около 120 млн грн от рекламы. К тому же, по сведениям Черняка, на непрозрачных закупках метрополитен ежегодно теряет до 150-200 млн грн.

"Убытки перекладываются на пассажиров, харьковчан", - подчеркнул Черняк.

Активист добавил, что на следующей неделе он и "Харьковский антикоррупционный центр" обратятся в Окружной административный суд с требованием отменить решение исполкома и остановить решение о поднятии стоимости.