Водный блэкаут: оккупанты предупредили крымчан

В оккупированном Крыму предприятие "Вода Крыма" попросило местных жителей бережно и рационально относиться к потреблению воды.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

"В настоящее время питьевая вода нам доступна в любую минуту, она течет у нас дома из крана. Мы можем сварить кофе, прибраться, умыться, постирать и все это когда мы захотим. Мы привыкли не экономить воду и это не может остаться без последствий. Ежедневное рациональное использование водных ресурсов может стать укоренившейся привычкой и вам даже не придется думать об этом. Достаточно просто перестать использовать воду впустую, не оставлять кран открытым, следить за исправностью санитарно-технического оборудования", – говорится в сообщении.

При экономном потреблении воды, отмечает "Вода Крыма", ее фактический расход в быту, как правило, гораздо меньше установленных норм потребления.

Ранее глава "Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма" Игорь Вайль заявил, что полуостров полностью обеспечен водой на 2019 год.

Как известно, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о возможных последствиях обрушения Крымского моста.