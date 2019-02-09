Гуманитарная и экологическая катастрофы: Тука рассказал о возможных последствиях обрушения Крымского моста

Обрушение Крымского моста вызовет гуманитарную и экологическую катастрофу в Азовском море.

Об этом сообщает издание "Обозреватель", ссылаясь на слова заместителя министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки.

Украина продолжает мониторить состояние Крымского моста из-за того, что его возможное обрушение приведет к необратимым последствиям. По словам Туки, падение моста грозит замкнуть Азовское море, что нанесет существенный удар по экологии акватории.

"Какие могут быть экологические и экономические последствия, сейчас даже спрогнозировать сложно. Ведь пока неизвестно, где именно он завалится, останется ли судоходство или нет. В каком состоянии ледоход будет в тот момент и т.д. Только понимание этого останавливает меня от того, чтобы с щенячьим восторгом наблюдать, как это все падает", - заверил он.

Также чиновник добавил, что несмотря на громкие заявления Кремля, на самом деле в РФ старательно следят за результатами украинских мониторингов. И даже реагируют на тревожные сообщения из Киева.

"Когда мы опубликовали информацию о проседании крымского моста с одной стороны, а с другой стороны – поднятия арки, то наши российские визави начали сразу: хохляцкий трэш, фуфлометы, и т.п. А на третий день в Керчи высадилась группа российских ученых, проектировщиков этого моста. Несколько десятков человек немедленно начали работать, чтобы выяснить, что же делать", – заявил Георгий Тука.

"Поэтому мы наблюдаем не только за состоянием моста, но и за реакцией другой стороны. Если бы тут не было гуманитарной и экологической угрозы, то я бы хлопал в ладоши, пока у них бы по всей России мосты валились каждый день", – подчеркнул он.

Как сообщал "Апостроф", в Украине заявили, что Керченский мост не следует отбирать у России сразу после деокупации аннексированного полуострова Крым.