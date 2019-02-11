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Обманное потепление: синоптик озвучила прогноз погоды на начало недели

понедельник, 11 февраля 2019, 05:34

В понедельник, 11 февраля, в Украине установится плюсовая температура воздуха, которая будет сопровождаться сильным ветром.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Понедельник в Украине будет ветреным. Южный ветер будет достигать 11-го февраля сильных порывов. Поэтому, несмотря на завтрашнюю плюсовую температуру воздуха, обязательно возьмите что-то на голову и на шею - продувать будет мощно", - написала она.

По ее словам, в течение дня ожидается +2 +5 градусов, на юге и на западе +4 +9. На Сумщине, Харьковщине, Луганщине 0 +3 градуса.

Дожди будут идти в западных областях Украины, в Карпатах с мокрым снегом.

К вечеру понедельника осадки доберутся до Винницкой, Житомирской, Киевской области. На остальной территории пока сухо.

"В Киеве понедельник будет с сильным южным ветром, температурой воздуха + 2 + 4 градуса, сухим днем и дождливым вечером. Поэтому зонты берите. Во вторник дождь смешиваться с мокрым снегом и охватит значительную часть Украины. Начнет заходить похолодание", - добавила Диденко.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики заявили, что Украину накроют дожди и снегопады.

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