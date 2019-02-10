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Украину накроют дожди и снегопады: синоптики опубликовали карту непогоды

воскресенье, 10 февраля 2019, 14:25

В начале недели, 11-12 февраля, в некоторых регионах Украины ожидается изменение погоды и значительные осадки.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В частности, согласно прогнозу, 11 февраля в западных, днем и в северных областях 12 февраля в Украине, кроме восточной части, дождь с переходом в мокрый снег, налипание мокрого снега, в Карпатском регионе значительные осадки, в южной части преимущественно дождь. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с, в западных, 12 февраля в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем от 1° мороза до 4° тепла; ночью 11 февраля в северных, центральных и восточных областях 0-5° мороза; днем в южной части, 11 февраля и в западных областях 5-10° тепла, в Крыму до 14°.

В столичном регионе прогнозируется на 11-12 февраля дождь с переходом в мокрый снег, налипание мокрого снега, лишь ночью в понедельник без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем от 1° мороза до 4° тепла (ночью 11 февраля 0-5° мороза).

В среду и четверг ожидается небольшой, ночью 13 февраля на севере Левобережья умеренный снег, в Приазовье преимущественно дождь; температура ночью 0-6° мороза, в Карпатах 7-12° мороза, в Приазовье около 0°; днем от 3° мороза до 2° тепла, на юге страны 0-5° тепла.

На Киевщине 13 - 14 февраля небольшой снег; температура ночью 1-6° мороза, днем около 0°.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 12 февраля в Украине снова придут сильные осадки в виде мокрого снега.

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