Уничтожить Украину: генерал озвучил разрушительные планы Путина

Россия не отказалась от идеи прорубить себе сухопутный коридор в Крым и Приднестровье, поскольку Кремлю нужно уничтожить Украину как государство.

Об этом в интервью "Фактам" рассказал ветеран внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан.

"Изначально это было в их планах. И они от своих планов не отказываются. Кремлю нужно уничтожить Украину как государство, разбить на части. Сейчас они продолжают переброску войск к нашим границам. Разведка зафиксировала, что на подконтрольную боевикам ДНР и ЛНР территорию сейчас завозят профессиональных военных, в частности генералов. Для чего? Мы об этом можем только догадываться", - заявил он.

По словам эксперта, у Путина были планы обвинить Украину в использовании химического оружия против жителей Донбасса. Это дало бы Кремлю возможность перейти к более активным боевым действиям. Однако поддержка со стороны западных стран этому мешает.

"В Кремле также понимают, что в случае военной операции - например, пробивания сухопутного коридора в Крым, будут гибнуть и российские солдаты. И хотя, как известно, Путин не особо дорожит жизнями своих военных, он пока не решится на такое", - пояснил Богдан.

Генерал-лейтенант уверен, что Кремль сейчас применяет тактику выжидания, а Путин надеется на реванш пророссийских сил в Украине.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Британии рассказали об угрозах для Украины в войне с Путиным.