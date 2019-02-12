Фееричная фантазия: боевики на Донбассе порадовали очередным фейком

Представитель так называемой "Народной милиции ЛНР" Андрей Марочко выдал новый фейк, найдя абсурдное объяснение уничтожению ВСУ техники боевиков на Донбассе.

Соответствующее видео опубликовал блогер под ником Necro Mancer в Twitter.

"Заявление об уничтожении нашей техники на позициях не имеет ничего общего с действительностью. По нашим данным, по видео с беспилотного летательного аппарата, снятого под Попасной на позициях ВСУ, минометный расчет по ошибке произвел обстрел по своим позициям. И чтобы личный состав молчал об инциденте, их наградили", - заявил Марочко.

#Марочко: это видео было снято под Попасной на позициях ВСУ. Миномётный расчёт по ошибке произвёл обстрел по своим позициям и чтобы личный состав молчал об инцинденте, их наградили https://t.co/p8I6j9hGAz #вывсеврети pic.twitter.com/5STcDslBxs — Necro Mancer (@666_mancer) 12 февраля 2019 г.

В сети тут же стали обсуждать абсурдное заявление боевиков.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть насмешил новый фейк Марочко про иностранных агентов на Донбассе.