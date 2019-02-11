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Появилось видео прицельного удара бойцов ООС по позициям боевиков

понедельник, 11 февраля 2019, 04:26

В пятницу, 8 февраля, бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали БМП боевиков на Донбассе, в районе Светлодарской дуги.

Соответствующее видео публикует на своей странице в Facebook блогер и военнослужащий ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан.

"Позавчера представители российско-оккупационных войск сбросили заявку воинам ОСам об избыточной военной технике на Светлодарской дуге. Над интересным предложением бойцы рассуждали не долго. Результатом успешного второго выстрела в оккупантов стало одной БМП меньше, а ребята ждут другие интересные заявки", – с иронией комментирует видео Штефан.

О потерях личного состава среди боевиков не сообщается.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали видео яркого примера быстрого возмездия боевикам от воинов ВСУ.

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