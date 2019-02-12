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Глава Института сердца попал в скандал из-за "бесплатных операций": подробности расследования

вторник, 12 февраля 2019, 13:55

Глава Института сердца Борис Тодуров заработал миллионы долларов на "бесплатных" операциях за которые пациенты платят большие деньги.

Об этом сказано в сюжете программы "Наші Гроші".

У семьи Тодуровых нашли поместье площадью 6 гектаров земли: здесь и собственное озеро, бассейн, гостевой дом и даже небольшая электростанция из солнечных батарей. Формально он считается подарком жене Тодурова, но в госреестре даритель не указан.

Сообщается, что по оценке девелоперов, минимальная стоимость такого поместья только исходя из затрат на строительство и ландшафтный дизайн - полтора миллиона долларов. Содержание домов, бассейна, озера и зеленых насаждений, зарплата для прислуги - это еще десятки тысяч гривен ежемесячно.

Также жена главы Института сердца владеет квартирой в жилом комплексе на Позняках и квартирой на Новопечерских липках. Сын Тодурова, молодой врач Михаил - полгектаром земли рядом с имением родителей. Его сестра Наталья имеет квартиру в новостройке на Осокорках. При этом муж Натальи, тоже молодой врач, купил себе еще одну квартиру на там же.

Журналисты установили, что в 2016 году в декларации Тодурова появились еще две квартиры. Кроме того, он указал 11 млн сбережений и это при зарплате в 173 тыс. грн в год, а его жена вообще получила только 50 тыс. зарплаты.

По их мнению, так обогатиться Тодуров смог благодаря коммерческим структурам, которые зарабатывают с помощью Института сердца. Они продают медикаменты по завышенным ценам или предоставляют коммерческие услуги больным по заоблачным тарифам от имени медучреждения.

Этими частными фирмами руководят родственники Тодурова или люди из его окружения. К примеру, фирма "Профи Ко" за два года получила от госинститута 15 млн грн благодаря победе на сомнительных тендерах, где конкурентом всегда выступала контора, которая ставила очень высокую цену. Среди учредителей "Профи Ко" - зять Тодурова.

Отмечается, что подобных коммерческих структур множество, а пациенты не обращают внимания, кому и сколько платят, несмотря на то, что операции для больных в остром состоянии проводятся бесплатно. С 2016 года Минздрав закупает стенты и бесплатно передает Институту сердца, но там пациентов переубеждают, что бесплатные стенты якобы ненадежные.

Журналисты добавили, что в Институте сердца также годами делают массовые допороговые закупки по завышенной цене, при этом в медучреждении утверждают, что такие закупки вполне законны.

Как сообщал "Апостроф", ранее Тодуров и Институт сердца попали в скандал с активистами.

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Раздел: Общество Тема:
Теги: Тодуров

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