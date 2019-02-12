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Живите в руинах: в сети показали буйство "русского мира" на Донбассе

вторник, 12 февраля 2019, 02:28

"Власти" ДНР заявили, что процесс восстановления разрушенного войной оккупированного Дебальцево остановлен из-за отсутствия финансирования.

Об этом в Twitter сообщил журналист и блогер Денис Казанский, обративший внимание на сюжет сепаратистских СМИ.

Так, "депутат парламента" ДНР Наталья Чекарева заявила, что процесс восстановления остановлен, поскольку на это нет средств.

"Хорошо в освобожденном от фашистов Дебальцево. Даже сами ДНРовцы снимают сюжеты о том, какая там разруха. Дома, разбитые артиллерией освободителей, так и не восстановили за 4 года. Стройматериалы разворовали. Теперь говорят, что денег больше нет", - написал блогер.

"Сорян, ребята, все на Сирию ушло, а "русский Донбасс" пусть живет теперь в говне и руинах. Ему ж никто ничего не обещал", - добавил Казанский.

Ситуация вызвала насмешки среди комментаторов.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали прайс на вывоз российского "груза 200" с Донбасса.

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