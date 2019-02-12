Журналисты нашли у топ-чиновника ГФС бизнес в Крыму: детали расследования

Начальник киевской областной ГФС Алексей Кавылин через ближайших членов семьи владеет финансовым бизнесом на подсанкционной территории АРК Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственное журналистское расследование.

Речь идет о финансово-консалтинговой компании "Семейный капитал", которой владеет и руководит Анатолий Кавылин, отец украинского топ-налоговика, вместе с женой Дарьей Кавылиной (Львовой). Компания работает как в Украине, так и на оккупированной территории, вопреки запретам Нацкомфинуслуг.

Журналисты убеждены, что компания с российской регистрацией "Семейный капитал" функционирует как финансовая пирамида, пользуясь серыми зонами трансграничного законодательства для отмывания средств на материковой Украине, в частности посредством ипотечных схем, оформленных на брата чиновника Дениса Кавылина.

"Через некоторое время эрзац-заемщик не возвращает ссуду, что делает Дениса Кавылина полноценным владельцем относительно стабильного материального актива. При этом алиби на момент выполнения одним из Кавылиних полномочий госслужащего железное: физически на руках нет ни денег, ни недвижимости. Есть только права ипотекодателя на взыскание объекта недвижимости в нотариально оговорённой временной перспективе", - сообщается в расследовании.

По одному юридическому адресу с ООО "Семейный капитал" находились аффилированные с семьей Кавылиних компании, в частности ГО "Молодежь за веру, за европейскую Украину" и ГО "Институт налоговых реформ". Руководителем последней является Елена Хотенко - председатель киевского областного совета "Ассоциации налогоплательщиков Украины", которая до 2017 года была заместителем Алексея Кавылина в ДФС Запорожской обл.

Соучредителем "Института" является Евгений Рябиков, который в 2016 году был руководителем ООО "КАД-Медиа" (аббревиатура "Кавылин-Алексей-Денис" - утверждают журналисты). Компания является издателем журнала "АгроПРО".