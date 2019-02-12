На Донбассе произошли новые бои: солдат ВСУ ранен, у боевиков потери

Российские оккупационные войска за минувшие сутки, 11 февраля, 12 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе восемь раз - с применением запрещенного минского договоренностями вооружения, ранив одного украинского военного.

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр штаба ООС.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции украинских военных из минометов калибра 120 мм и дважды из минометов калибра 82 мм в районе населенного пункта Гнутово.

Из минометов калибра 120 мм и дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе села Пески, и из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и дважды со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе села Павлополь.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции Объедененных сил дважды из минометов калибра 82 мм в районе поселка Новотошковское, из минометов 82-го калибра вблизи села Крымское и из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Хутор Вольный", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

По данным разведки, 11 февраля одного оккупанта уничтожены и один ранен. С начала текущих суток враг огонь не открывал.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали мощное видео ликвидации боевиков на Донбассе.