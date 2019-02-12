Опубликовано мощное видео ликвидации боевиков на Донбассе

В районе населенного пункта Пикузы Донецкой области был уничтожен блиндаж террористов ДНР.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, в результате прямого попадания были ликвидированы 4 боевика, еще трое ранены.

"Прямое попадание в блиндаж и по данным разведки, знаменитая "200 бригада" пополнилась 4 представителями "колорадов", а 3 полетели зализывать свои раны", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото ликвидированного боевика на Донбассе.

Ранее в сети опубликовали видео атаки ВСУ по позициям боевиков на Донбассе, в результате которой была уничтожена боевая машина вместе с экипажем оккупантов.

Кроме того, также в сети появилось видео, на котором участник незаконного вооруженного формирования на Донбассе рассказал, как его "списали" из-за ранения.