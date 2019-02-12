По Одессе разгуливала голая женщина: видео

В понедельник, 11 февраля, по улицам Одессы разгуливала женщина без одежды.

Об этом сообщает местное издание "В городе Одесса".

Отмечают, что прохожие заметили голую женщину на Пересыпи и Новом рынке. Некоторые снимали ее на видео, при этом никто не пытался помочь.

"Примерно в 15:00 возле Кирхи патрульные с трудом и помощью одесситов задержали ее, усадили в машину и доставили в Одесский областной медицинский центр психического здоровья на Слободке. Личные данные женщины неизвестны", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в разных районах Киева как ни в чем не бывало прогуливались голые мужчины. Также по центру столицы бегал обнаженный мужчина, облитый сметаной. Необычную акцию лицезрели прохожие у станции метро "Площадь Льва Толстого".