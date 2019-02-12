Учат убивать: в сети показали очередные фото "воспитания" детей в Крыму

В оккупированном Крыму создали лагерь, в котором дети проходят "курс молодого бойца".

Об этом в Twitter сообщила блогер RoksolanaToday&Крым‏.

"Евпатория. Детский курот ну мальчишки, ну войнушки... А в контексте оккупации - культ войны и подготовка к ней", - сказано в сообщении.

По информации блогера, речь идет о клубе "Патриот".

"В нашем клубе ребенок проходит курс молодого бойца. Для старшекласников. Подготавливаем к поступлению в Военные училища, школы МВД, МЧС, Делаем марш броски по 15-18 км. Даём характеристики для поступления. Вступаем в Юнармию. Обучаем владеть любым оружием. Рукопашный бой на первом месте.клуб "Патриот", - сказано в описании клуба.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о новом беспределе оккупантов в аннексированном Крыму.