В сети показали впечатляющие фото и видео обновленного танка для ВСУ

В сети показали модернизированный танк Т-64 образца 2017 года, который серийно поставляется в ВСУ.

Фото и видео опубликовала пресс-служба госконцерна "Укроборонпром".

Т-64 является основной боевой машиной бронетанковых подразделений украинской армии и отлично показал себя в противостояниях с агрессором на Востоке Украины. Во время его модернизации он получил расширенные боевые возможности за счет новых тепловизоров, цифровых радиостанций, средств спутниковой навигации и нового динамической защиты.

По результатам комплекса испытаний, модернизированный Т-64 образца 2017 года, с прошлого года серийно поставляется в Вооруженные Силы Украины. Военные получили уже более сотни таких машин.

Отмечается, что ГП "Харьковский бронетанковый завод" уже изготовил более сотни Т-64 образца 2017 года. То есть, количества уже выпущенных машин достаточно для перевооружения целой танковой бригады. В то же время, харьковское предприятие продолжает работы по модернизации существующих Т-64 до этого уровня.

При модернизации в боевую машину интегрируются современные ночные приборы наблюдения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения. Они устанавливаются на штатные крепления и подключаются к электрической сети танке без ее изменений, что позволяет значительно уменьшить время и затраты для их интеграции в системы боевой машины.

Также Т-64 образца 2017 получил новую динамическую защиту, которая значительно усиливает уровень защищенности боевой машины и эффективно противодействует всем современным противотанковым средствам поражения: кумулятивным и бронебойным, а также ударно-кумулятивным боеприпасам типа "ударное ядро".

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, какое оружие получат ВСУ в ближайшие годы.