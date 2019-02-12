Земля бьется в конвульсиях: в Библии нашли пророчество о скором конце света

Библейский эксперт из США Пол Макгуайр утверждает, что нашел в Святом писании пророчество о конце света, который может произойти уже очень скоро. Его причиной станет Третья мировая война.

Об этом пишут "Факты".

Макгуайр утверждает, что Земля уже сейчас "бьется в конвульсиях" от причудливой погоды, экономических беспорядков и стихийных бедствий. Число и частота землетрясений, цунами и извержений вулканов и других катаклизмов в ближайшие 30 лет только будут усиливаться. Но, возможно, конец света может наступить и намного раньше.

"Все это происходит, и тогда приходит конец, и конец, конечно, является возвращение Христа на планету Земля, чтобы восстановить рай. Я не могу назвать вам дату, когда это произойдет, но мы с молниеносной скоростью продвигаемся к этому сроку", - заявил Макгуайр.

Причиной грядущего Армагеддона теоретик называет Третью мировую войну, спровоцированную геополитической напряженностью.

"У Иезекииля 38 у нас война Гога и Магога, где Россия и Иран объединяются, чтобы вторгнуться в Израиль. Мы находимся в том периоде времени, который предсказывали пророки. Это было написано тысячи лет назад, и здесь у нас есть возможный сценарий, где это может произойти, особенно с реализацией этого щита НАТО, нацеленного на Россию", - считает он.

Как известно, Гог и Магог - в авраамической эсхатологии названия народов, которые пойдут войной на народ Божий, но будут повержены огнем с неба. В Новом Завете Гог и Магог упоминаются в книге Откровение, 20:7, где описывается их нашествие на город святых по окончании тысячелетнего царства.

По оценке Пола Макгуайра, Армагеддон разразится, когда одна из мировых сверхдержав взорвет ядерный заряд на нестабильном Ближнем Востоке.

Также он поведал о библейских пророчествах о сильнейших стихийных бедствиях, которые распространятся по всему миру. При этом на Землю ожидают падение трех астероидов и мощнейшие землетрясения до возвращения Иисуса.

В то же время, официальная наука отрицает вероятность мощнейших природных катаклизмов, способных уничтожить человечество.

"Нет никаких доказательств того, что астероид или любой другой небесный объект находится на траектории, которая будет влиять на Землю. На самом деле, ни один из известных объектов не имеет никаких реальных шансов попасть на нашу планету в течение следующего столетия", - заявил менеджер офиса околоземных объектов NASA Пол Чодас.

Как сообщал "Апостроф", ранее женщина, предсказавшая победу Трампа, назвала дату конца света.