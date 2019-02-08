С любовью, Нибиру: женщина, предсказавшая победу Трампа, назвала дату конца света

Американская провидица Хизер Спрага, известная своим предсказанием победы Дональда Трампа на выборах в США в 2016 году, заявила о том, что планета Нибиру действительно существует и готовится уничтожить Землю.

Об этом она написала в сообщении на своем сайте, передают "Факты".

По словам Спраги, она регулярно видит во сне события ближайшего времени, и недавно ее посетило видение о том, как планета Х уничтожает нашу цивилизацию.

Во сне американка увидела огромную красную планету и слышала, как шокированные люди кричали: "Нибиру". Она уверена, что это стало явным предупреждением для нас.

Видение провидицы вызвало новый всплеск различного рода инсинуаций среди сторонников коспирологических теорий, которые заявляют, что Нибиру всего лишь откладывает Армагеддон, но непременно устроит его.

При этом они ссылаются на некие странные точки в небе, расположенные рядом с Солнцем. Их можно увидеть в разных уголках Земли, и многие теряются в догадках о том, что же это может быть на самом деле, если не Нибиру.

Также специалисты заявляют о неких посланиях, полученных из космоса. К примеру, по словам уфологов, примерно две недели назад в Англии на приборах было зафиксировано такое послание, при расшифровке которого выяснилось, что в ночь на 14 февраля 2019 года Нибиру подлетит так близко к Земле, что уничтожит ее своей мощнейшей гравитацией. Воздействие можно сравнить с 350 килотоннам в тротиловом эквиваленте, после чего начнется ядерная зима, от которой никто не спасется.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России придумали Земле новый конец света, согласно которому человечеству осталось жить 49 лет.