День святого Валентина-2019: как оригинально поздравить вторую половинку

14 февраля отмечается самый романтичный праздник года – День святого Валентина, или День всех влюбленных. В этот день хочется найти оригинальный способ показать любовь второй половинке.

"Апостроф" сделал подборку самых красивых и нежных слов, которые будет приятно прочитать любимому человеку.

Лучшие поздравления в прозе



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В День святого Валентина я дарю тебе ключи от моего сердца, воспользуйся же ими, пока я не сменила замок.

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Я не волшебник, я еще только учусь, поэтому фокус "жить без твоей любви" у меня пока не получается.

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Когда сжимаю я твои ладони. То понемногу начинаю понимать, что в этом мире называется любовью. И как приятно это испытать.

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Любимый, я опьянена твоей любовью и нежностью. Разве я когда-нибудь мечтала, что встречу настоящего принца и стану принцессой, как в моей любимой сказке. Ты подарил мне такое ощущение и у меня не хватает слов, чтобы выразить свою любовь. С Днем святого Валентина, мой родной!

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Святой Валентин приснился мне сегодня ночью и сказал, что мы с тобой созданы друг для друга! И я ему верю! С Днем святого Валентина, любимый!

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Милая моя, любимая моя. Середина последнего месяца зимы — это еще один повод рассказать тебе и всему миру о том, как же я тебя люблю. Красавица моя, радость моя. Позволь в этот день пожелать тебе сохранить свою доброту и красоту, пускай слезы никогда не коснутся твоих глаз, а губки то и дело расплываются в улыбке.

Лучшие поздравления в стихах

Есть лишний повод и причина

Для самых добрых, нежных слов.

Пусть в день святого Валентина

Сердца соединит любовь.

Пусть будет счастье в жизни личной

У вас на долгие года;

Пусть будет нежность безгранична

Любовь сильна и молода!

***

В жизни личное, интимное

Занимает долю львиную

С днем святого Валентина

Поздравляю я любимую!

***

Тебе весь мир, вселенную дарю

И говорю: "Люблю-люблю-люблю!"

Тобою я без меры восхищен,

И это ты - мой самый сладкий сон!

С тобою я на многое готов,

Но мне не хватит всех на свете слов,

Чтоб выразить восторга глубину...

Тебя ценю и жду тебя одну.

***

Так хочется, чтоб счастье не кончалось,

Ведь нужен мне на свете ты один!

Чтоб каждый день похожим был на праздник,

Пускай приносит радость Валентин!

И пусть звезда удачи светит с неба!

Закаты солнца, ночи и зарю,

Мир, где ты был и где еще ты не был,

Свою любовь я с нежностью дарю!

Также побалуйте своих любимых вкусными угощениями. Ко Дню святого Валентина предлагаем пошаговые рецепты сладостей от кондитера, победительницы и судьи "МастерШеф. Профессионалы" Елизаветы Глинской.