На Кремль ТВ запаниковали из-за 200 тысяч украинских солдат на Донбассе

Российский писатель Захар Прилепин сделал абсурдное заявление, сообщив, Украина якобы бросила на Донбасс двухсоттысячное войско.

Таким умозаключением он поделился в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", передает Обозреватель.

Он добавил, что на ВСУ тратятся колоссальные ресурсы, а поэтому России невыгодно, чтобы Украина богатела.

"Конечно же, нам, к несчастью, не выгодно, чтобы Украина богатела, потому что вы содержите там 200-тысячную армию только на линии соприкосновения! Огромную, зажравшуюся, с несчастными солдатами и очень богатыми генералами!" – сказал он.

В тоже время, озвученные Прилепиным цифры удивили украинского общественного деятеля Вадима Трюхана. В связи с этим, он напомнил, что вся армия Украины насчитывает 250 тыс. человек.

Поняв, что сильно заврался, боевик резко уменьшил присутствие ВСУ на передовой до 100 тыс. человек.

</iframe</p> <p> Как сообщал "Апостроф", ранее <a href="https://apostrophe.ua/news/society/2019-02-12/ubivali-lyudey-prilepin-progovorilsya-o-zverstvah-30-tyisyach-rossiyan-v-ukraine/154187">Прилепин проговорился о зверствах 30 тысяч россиян в Украине</a>. </p>