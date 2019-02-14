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День святого Валентина-2019: как оригинально поздравить вторую половинку

четверг, 14 февраля 2019, 10:40
Фото:

14 февраля отмечается самый романтичный праздник года – День святого Валентина, или День всех влюбленных. В этот день хочется найти оригинальный способ показать любовь второй половинке.

"Апостроф" сделал подборку самых красивых и нежных слов, которые будет приятно прочитать любимому человеку.

Лучшие поздравления в прозе

***

В День святого Валентина я дарю тебе ключи от моего сердца, воспользуйся же ими, пока я не сменила замок.

***

Я не волшебник, я еще только учусь, поэтому фокус "жить без твоей любви" у меня пока не получается.

***

Когда сжимаю я твои ладони. То понемногу начинаю понимать, что в этом мире называется любовью. И как приятно это испытать.

***

Любимый, я опьянена твоей любовью и нежностью. Разве я когда-нибудь мечтала, что встречу настоящего принца и стану принцессой, как в моей любимой сказке. Ты подарил мне такое ощущение и у меня не хватает слов, чтобы выразить свою любовь. С Днем святого Валентина, мой родной!

***

Святой Валентин приснился мне сегодня ночью и сказал, что мы с тобой созданы друг для друга! И я ему верю! С Днем святого Валентина, любимый!

***

Милая моя, любимая моя. Середина последнего месяца зимы — это еще один повод рассказать тебе и всему миру о том, как же я тебя люблю. Красавица моя, радость моя. Позволь в этот день пожелать тебе сохранить свою доброту и красоту, пускай слезы никогда не коснутся твоих глаз, а губки то и дело расплываются в улыбке.

Лучшие поздравления в стихах

Есть лишний повод и причина
Для самых добрых, нежных слов.
Пусть в день святого Валентина
Сердца соединит любовь.
Пусть будет счастье в жизни личной
У вас на долгие года;
Пусть будет нежность безгранична
Любовь сильна и молода!

***

В жизни личное, интимное
Занимает долю львиную
С днем святого Валентина
Поздравляю я любимую!

***

Тебе весь мир, вселенную дарю
И говорю: "Люблю-люблю-люблю!"
Тобою я без меры восхищен,
И это ты - мой самый сладкий сон!
С тобою я на многое готов,
Но мне не хватит всех на свете слов,
Чтоб выразить восторга глубину...
Тебя ценю и жду тебя одну.

***

Так хочется, чтоб счастье не кончалось,
Ведь нужен мне на свете ты один!
Чтоб каждый день похожим был на праздник,
Пускай приносит радость Валентин!
И пусть звезда удачи светит с неба!
Закаты солнца, ночи и зарю,
Мир, где ты был и где еще ты не был,
Свою любовь я с нежностью дарю!

Также побалуйте своих любимых вкусными угощениями. Ко Дню святого Валентина предлагаем пошаговые рецепты сладостей от кондитера, победительницы и судьи "МастерШеф. Профессионалы" Елизаветы Глинской.

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