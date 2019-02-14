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Ликвидировали 12 оккупантов: в сети появилось новое видео мощного удара ВСУ

четверг, 14 февраля 2019, 00:22

Офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" показал, как ВСУ наносят мощный удар по позициям боевиков.

Кадры он опубликовал в Facebook.

"Есть, попадание подтверждаю. Осы (зенитные ракетные комплексы, - прим. ред.) бывают разных профессий. Но эта профессия в условиях этой гибридной войны является одной из приоритетных", - пишет он.

Офицер уточнил, что с начала года благодаря таким ударам удалось ликвидировать 12 боевиков.

"С начала 2019 данная пара ликвидировала 12 оккупантов российско-оккупационных войск и отправила их для дальнейшего прохождения службы в #200_бригаду. На днях они сделали очередной точный выстрел", - добавляет офицер ВСУ.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось видео мощного смертельного удара ВСУ по боевикам на Донбассе.

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