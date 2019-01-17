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Появилось видео мощного смертельного удара ВСУ по боевикам на Донбассе

четверг, 17 января 2019, 08:54

В ответ на обстрел грузовика с украинскими военными на Донбассе, ВСУ нанесли мощный удар по боевикам: по предварительным данным, уничтожено пятеро оккупантов.

Соответствующее видео опубликовано нардепом Дмитрием Тымчуком на его странице в Facebook.

"Нарушение Минских соглашений негативно влияет на карму оккупантов на Донбассе", – написал Тымчук.

По его словам, после обстрела военного "Урала" боевики предприняли попытку атаки позиций украинских военных в районе населенного пункта Жабуньки.

"Встречным огнем был уничтожен транспорт агрессора. По предварительным данным, 5 оккупантов уничтожено, еще 3 ранены", – сообщил нардеп.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", утром в среду, 16 января, боевики на Донбассе обстреляли грузовик с украинскими военными: ранения получили десять бойцов.

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