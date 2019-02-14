Путин отправил на Донбасс новую группу наемников: в сеть попали фото

Во вторник, 12 февраля, так называемые донские казаки прибыли на Донбасс и пополнили ряды боевиков.

Об этом на странице в Twitter сообщает блогер с ником "1й АНТИреспубликанский" и опубликовал соответствующие фото.

"Вчера в дЫнЫрЫ у донских казаков была присяга. Новые бараны приехали на Донбасс. Много кавказцев в их рядах. Сейчас начнется новая волна хаоса. Народ готовится!!" – говорится в сообщении.

По фото видно, что боевикам выдали шевроны с надписью: "Макеевский казачий полк ДНР", а также "удостоверение казака".

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали новые доказательства присутствия российских подразделений на Донбассе. Кроме того, воевавший на Донбассе военный Путина пожаловался на жизнь.