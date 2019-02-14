В сети высмеяли урок орального искусства от "спикера" боевиков ДНР

Представитель так называемой "Народной милиции ЛНР" Андрей Марочко рассмешил сеть подготовкой к съемке.

Соответствующее видео выложил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Спикер Дирляндии Андрюха "ЛСД" обМарочко после очередной порции шмаки-бум и ликвидированных террористов Усамы разминается перед эфиром", - подписал кадры он.

На видео видно, как Морочко сосредоточенно проводит манипуляции языком, по всей видимости, в надежде улучшить дикцию в озвучивании новых фейков.

В сети тут же стали обсуждать увиденое.

"Это эффект от первинтина", "Чужой что ли", "Откуда ж в дыре лсд. Не Берлин же)", - пишут в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть насмешил новый фейк Марочко про иностранных агентов на Донбассе.