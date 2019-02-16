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Бегают с пистолетами: появилось видео вооруженных разборок оккупантов на Донбассе

суббота, 16 февраля 2019, 23:44

В сети показали видео вооруженных разборок боевиков на Донбассе.

О них в подробностях рассказал блогер под ником Necro Mancer в Twitter.

Очевидица, ставшая свидетелем ЧП, рассказала, что шла мимо ДК, а там боевики устроили пьяный дебош неподалеку от дворца культуры. По ее словам, "пришлось быстро сматываться оттуда. Мало ли один выстрелит и попадет в прохожих".

Вскоре блогер опубликовал видео с места ЧП.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети рассказали о кровавых разборках боевиков на Донбассе. В частности, на границе с Россией задержали боевика ДНР по прозвищу "Тихий", который пытался перейти границу в неадекватном состоянии, вооружившись пистолетом, гранатами и наркотическими веществами.

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