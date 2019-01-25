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Жрут друг друга: в сети рассказали о кровавых разборках боевиков на Донбассе

пятница, 25 января 2019, 02:28

На границе с Россией задержали боевика ДНР по прозвищу "Тихий", который пытался перейти границу в неадекватном состоянии, вооружившись пистолетом и грантами.

Об этом в своем блоге пишет "Фашик донецкий".

По его данным, боевик "Тихий" - это гражданин России из города Пермь Сергей Анохин.

Блогер отмечает, что буйного боевика задержали местные чекисты, отобрав у него гранату, пистолет, патроны к пистолету и наркотические вещества. Сам боевик также находился под действием опиатов.

После задержания "Тихого" отправили в СИЗО так называемого МГБ ДНР. Там боевику из России уже инкриминируют кражу и распродажу оружия и боеприпасов.

Помимо этого, как пишет блогер, на Анохина хотят повесить убийства двух боевиков. По данным "Фашика донецкого" доказательства против "Тихого" чекистам передал его же "сослуживец" Игорь Истратий по кличке "Саид".

При этом блогер отмечает, что на самом деле за убийством стоит сам Саид, который повесил одного из своих подчиненны, а второму перерезал горло.

"Мораль. Пауки в банке жрут друг друга. И это радует", - резюмировал блогер.

Боевик "Тихий"

Боевик "Саид"

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о загадочном убийстве в Москве боевика ЛНР.

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