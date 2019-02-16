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Придут настоящие морозы: синоптики рассказали о погоде на начало недели

суббота, 16 февраля 2019, 19:10

С понедельника, 18 января, в Украину придет ощутимое похолодание.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник, 18 февраля, в Украину придет похолодание. Температура воздуха ночью в западных и восточных областях понизится до -5 градусов. Днем столбики термометров будут оставаться в плюсовом диапазоне: в западных областях днем в среднем от +4 до +6 градусов, в центральных от +2 до +4, на севере и востоке от +1 до +3. На юге воздух прогреется до +6 +8 градусов. На большей территории Украины будет солнечная погода, только на востоке и севере небо будет затянуто облаками. Осадков не ожидается.

Во вторник, 19 февраля в Украину придут настоящие морозы: ночью столбики термометра в Харьковской и Луганской областях понизятся до -10. На остальной территории страны ночью похолодает до -4 -5. Однако днем погода будет по-весеннему теплой. В западном регионе днем от +5 до +7 градусов, в центральных областях от +3 до +5, в северных от +1 до +3, на востоке от 0 до +2. На юге потеплеет до +3 -6. По всей стране будет солнечно и сухо.

В среду, 20 февраля температура воздуха на западе Украины прогреется до +9 тепла. В центре и на севере страны от +3 до +5, в восточных областях от +2 до +4, и на юге от +3 до +6 градусов. Однако ночью по всей Украине столбики термометров понизятся до минусовых температур. А в восточных областях ночью будет немного теплее, чем во вторник - -6 -8 градусов мороза. А в Сумской области похолодает до минус 9. В Украине снова будет сухо: не ожидается ни дождя, ни снега. Погода будет солнечной.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики порадовали погодой на воскресенье, 17 февраля.

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