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​Настоящая весна: синоптики порадовали погодой на воскресенье

суббота, 16 февраля 2019, 13:32

В воскресенье, 17 февраля, украинцев ждет теплая солнечная погода без осадков. Температура воздуха поднимется местами до +13 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Согласно прогнозам синоптиков, в воскресенье по всей территории Украины будет солнечная сухая погода. Температура воздуха ночью составит от -1 до +3 градусов. Днем 6-13 градусов выше ноля.

Ветер ожидается северо-западный 7-12 м/с.

В Киеве ожидается сухая погода. Температура воздуха от 1 до 3 градусов тепла ночью и +7+9 днем.

Как сообщал "Апостроф",на выходных, 16-17 февраля, в Украине будет сухая теплая погода, обусловленная антициклоном с территории Европы.

Ранее сообщалось, что народный синоптик рассказал о погоде в Украине в начале марта.

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