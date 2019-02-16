Противная находка: в сети показали живность в продуктах из магазина в Крыму

В сети опубликовали фото продуктов с тараканами в одном из магазинов в оккупированном Россией Крыму.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

Противную живность обнаружили в печенье, которое было выставлено без упаковки на витрину в магазине Севастополя.

"Севастополь. Тараканы в ТЦ Sea Mall. А в супермаркете на Океане мышки бегают по тортикам развесным и откусывают кусочки)) мы увидели с детьми)) правда тортик не купили. Перехотели-гардемарины", - написала блогер и опубликовала фото-доказательство.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали фото из супермаркета в Харькове, где среди продуктов заметили мертвую мышь. Также ранее пользователей интернета поразили фотографии "содержимого" шоколадки, которую жительница Запорожья приобрела в одном из местных магазинов для ребенка.