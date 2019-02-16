У моста в Крым нашли серьезные проблемы: опубликованы фото

В сети показали фото плохого качества строительства железнодорожной части моста через Керченский пролив.

Снимки в Twitter опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым.

"Попилодром Ротенбергов. У кого глаз инженерный, любуйтесь ГОСТами РФ", - говорится в сообщении.

По словам комментаторов, на фото видно серьезные нарушения технологии строительства.

"Там пролеты не сходятся, швеллера несостыкованы, а на втором фото вообще адище, я так понимаю, мостики нагородили, чтоб с одного пролета на второй перейти", - пишут в частности в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети заподозрили, что у моста через Керченский пролив может обвалиться одна из арок, которая поддерживает железнодорожное полотно на нем.