Оккупанты заистерили из-за шмона на мосту Путина в Крым

В сети появилось видео обысков россиян на блокпосту перед Керченским мостом.

Об этом написала блогер RoksolanaToday&Крым.

"Так чей Крым, лапти? Весь автобус, с вещами-на обыск. Перед въездом с российской территории на "российскую". Шо не ясно? 9.02.2019. "ШМОН" перед Крымским мостом по пути в КРЫМ", - написала блогер.

Под видео появились недовольные комментарии россиян, которые возмутились подобным мероприятием.

"Ой, у меня лапти совсем перессорились! Нет повести прекраснее на свете, чем повесть КРЫМНЕВАШ! Ведь правда, дети? Досмотр, шмон и обыск на въезде в Крым по мосту для лаптей. Все правильно. Не вижу тут никаких косяков", - саркастично прокомментировала блогер возмущения комментаторов.

Как сообщал "Апостроф", обрушение Крымского моста вызовет гуманитарную и экологическую катастрофу в Азовском море.