Идет холодный фронт: синоптик предупредила украинцев о возвращении зимы

В понедельник, 18 февраля, в Украине стоит ждать ощутимое похолодание.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

"Грейтесь сегодня, потому что завтра холодный атмосферный фронт принесет, хоть и небольшое, но похолодание. Температура воздуха снизится ночью до -3 + 3 градусов, днем от сегодняшних + 6 + 12 до понедельничных + 3 + 6 градусов", - пишет она.

По ее словам, больше повезет жителям юга и запада.

"Свежим ожидается воздух на северо-востоке Украины, даже днем около нуля. Существенных осадков не ожидается, хотя и фронт. Так, иногда что-то поляпает, и скорее ночью и утром", - добавляет она.

В Киеве также станет холоднее. "В Киеве понедельник также будет холоднее, ночью до -1, днем около 4 градусов", - уточняет Диденко.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики рассказали о погоде на начало недели.