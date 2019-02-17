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​Олигархи-орденоносцы: какие госнаграды получали самые богатые украинцы

воскресенье, 17 февраля 2019, 06:35

Стало известно, какие государственные награды получили украинские миллионеры и миллиардеры.

Об этом сообщает издание "Слово и Дело".

Согласно сообщению, несколько наград есть у действующего президента Петра Порошенко. Глава государства является Заслуженным экономистом Украины, кроме того, он получил ордена "За заслуги" II и III степени, которые вручают за выдающиеся заслуги в экономической, государственной, общественной и других сферах общественной деятельности.

Виктор Медведчук, по которому открыли уголовного дело о возможной государственной измене, является Заслуженным юристом Украины, а также обладателем почетной награды президента Украины, орденов "За заслуги" I и II степени и ордена князя Ярослава Мудрого V степени (вручается за выдающиеся заслуги в укреплении международного авторитета, развития экономики, науки, образования, культуры и общественной деятельности).

Несколькими наградами может похвастаться Ринат Ахметов. Бизнесмен в 1999 году стал Заслуженным работником физической культуры и спорта. Кроме того, его награждали орденами "За заслуги" I, II и III степени и орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Два украинских миллионера получили звание Героя Украины: Юрий Косюк в 2008 году и Алексей Вадатурский в 2007-м. Один орден у Игоря Коломойского - "За заслуги" III степени. Аналогичным награждали Николая Злочевского. Борис Ложкин является Заслуженным журналистом Украины, Борис Колесников - Заслуженным юристом, а Виталий Хомутынник - Заслуженный юрист.

Подробно о госнаградах олигархов можно узнать из представленной инфографики.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Петр Порошенко вручил патриарху Филарету звание "Героя Украины".

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