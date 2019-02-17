Под Киевом авто кувырком вылетело с неосвещенной дороги: фото и видео с места ЧП

В ночь на 17 февраля на Новоирпенской трассе водитель Renault не справился с управлением: вылетел на встречку, потом ушел в кювет и перевернулся.

Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент случился около 02:30. Автомобиль двигался по направлению в сторону города Ирпень. По словам владельца машины, который находился на переднем пассажирском сидении, скорость авто была не более 90 километров в час.

Дорога вела на плавный поворот, был сильный туман и отсутствовало нормальное освещение. Во время вхождения в поворот, Renault начало резко сносить с проезжей части. Вследствие чего он оказался на обочине, где перевернулся.

Владелец авто не находился за рулем так как выпил. По его словам, водитель был абсолютно трезв. Всего в салоне находились трое человек. К счастью, обошлось без серьезных травм. Мужчины смогли самостоятельно покинуть перевернутый автомобиль. По предварительной информации, водителя и пассажира, сидевшего на заднем сидении, госпитализировали с ушибами рук и головы.

На Renault в буквальном смысле не осталось "живого" места. Вылетели все стекла, бампер лежал в 15 метрах от авто, а запчасти были разбросаны по проезжей части. На месте работали патрульные и медики. Детали происшествия выясняются.

Как сообщал "Апостроф", 16 февраля в столице автомобиль Mini Cooper, у которого отказали тормоза, влетел в забор училища и протащил его несколько метров.