Протащил забор несколько метров: в Киеве произошло серьезное ДТП "без тормозов", фото

16 февраля в столице автомобиль Mini Cooper, у которого отказали тормоза, влетел в забор училища и протащил его несколько метров.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"16 февраля на пересечении бульвара Верховной Рады и проспекта Юрия Гагарина случилось ДТП. Mini Cooper S потерял управление, пролетел через клумбу и снес забор Киевского профессионального училища. В автомобиле находилось четверо молодых парней", - говорится в сообщении.

По словам водителя, причиной аварии стал отказ тормозов.

Около 02:00 автомобиль двигался по бульвару Верховной Рады и на участке раздвоения дороги неожиданно выбрал поехать прямо. По словам водителя, Mini Cooper просто отказался тормозить.

"Остановить его не смог и забор учебного заведения, который машина с разбитой подвеской протащила еще несколько метров.

К месту аварии приехали друзья молодых людей, которые ехали в автомобиле и мама водителя. К счастью, никто не пострадал. Хотя Mini пролетел на очень близком расстоянии между деревьями. На место прибыл экипаж патрульной полиции, который установит точные причины происшествия", - сообщает dtp.kiev.ua.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 16 февраля в Киеве на Столичном шоссе BMW X5 M на огромной скорости протаранил Lanos, после чего тот загорелся. Водителя успели вытащить из автомобиля, а пассажир сгорел внутри.