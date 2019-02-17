​В Одессе после прививки умер младенец: вскрытие шокировало врачей

В Одессе после прививки вакциной "Инфанрикс Гекса" умер шестимесячный ребенок.

Об этом сообщает издание "Думская".

По словам мамы, ребенок хоть и был недоношенным, но до вакцинации развивался абсолютно нормально. Прививку сделали 22 января под давлением местного педиатра.

По ее словам, врач постоянно ее пугала, что ребенка необходимо привить, иначе он подхватит какую-нибудь инфекцию. Женщина испугалась и сделала ребенку прививку.

По ее словам, уже в первую ночь после вакцинации мальчику стало плохо.

"Он практически не спал, у него изменился стул, на следующий день стал отказываться от еды. Я вызвала докторов, а они все говорили, что у него кишечная инфекция", - рассказала мама умершего ребенка.

Не увидев улучшений, Диана (мама мальчика) с малышом поехала в областную детскую больницу на Слободке, где Давида положили в кардиологическое отделение.

Женщина настояла на комплексном обследовании, ее ребенка положили в кардиологию, назначили мочегонное и сказали, что у малыша высокое внутричерепное давление.

Утром 5 февраля он уже ни на что не реагировал, а 8 февраля умер. После смерти малыша медики предположили, что у него было какое-то заболевание.

Мать ребенка взяла биоматериалы и отправила на экспертизу в национальную детскую больницу "Охматдет".

"Вскрытие сделали в больнице на Слободке, но заключения еще нет. Патологоанатом говорил, что у малыша все органы сильно увеличены и поражены. В особенности поражена печень. Он такого никогда не видел", - говорит мать Давида.

Начальник областного департамента здравоохранения Елена Теряева заявила, что после смерти ребенка было назначено служебное расследование. "Дождитесь его результатов. У нас, действительно, есть подозрение, что это генетическое заболевание, но пока мы не можем говорить о причинах смерти ребенка. Как только придут результаты экспертиз, мы официально об этом сообщим", - заявила Теряева.

Как сообщал "Апостроф", с начала 2019 года от кори в Украине уже умер один ребенок.