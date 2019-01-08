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В Украине от кори умер ребенок: опубликована статистика

вторник, 08 января 2019, 20:26

С начала 2019 года от кори в Украине уже умер один ребенок.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

В ведомстве отметили, что в период от 28 декабря до 3 января корью в Украине заболели 2305 человек - 966 взрослых и 1339 детей. В 2018 году корью заболели более 54 000 украинцев.

По информации Минздрава, от осложнений болезни умерли 16 человек, 12 из них - дети.

Также подчеркивается, что в 2019 году Минздрав Украины инициирует чрезвычайные меры для защиты от кори для повышения уровня охвата прививками.

Напомним, подробнее о кори в Украине читайте в материале "Апострофа": В Украине новая вспышка опасной болезни: что нужно знать.

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