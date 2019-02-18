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Узника Кремля в Крыму увезли из СИЗО в неизвестном направлении

понедельник, 18 февраля 2019, 17:16

Украинского политзаключенного Владимира Балуха этапировали из Симферопольского СИЗО.

Об этом в Facebook сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на жену политузника Наталью Балух.

"Об этом стало известно сегодня, 18 февраля 2019 года, после того, как его супруга Наталья Балух снова попыталась передать в СИЗО передачу для украинца", – говорится в сообщении.

Отмечается, что местонахождение Балуха в настоящее время неизвестно.

Адвокат украинского активиста выясняет, где в данное время находится его подзащитный, а также причину этапирования.

Напомним, 28 января так называемый "Верховный суд Крыма" отказал защите Владимира Балуха в пересчете срока его наказания. По мнению защиты, украинцу неправильно учли время, проведенное в СИЗО и под домашним арестом, – и потому общий срок наказания Балуху по обоим незаконным приговорам должен быть меньше.

Как сообщал "Апостроф", также стало известно, что Балух отказался просить о помиловании.

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