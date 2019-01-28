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Украинский политзаключенный в Крыму отказался просить о помиловании

понедельник, 28 января 2019, 19:30

Осужденный в оккупированном Крыму украинский активист Владимир Балух не намерен просить о помиловании.

Об этом рассказал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает "Крым.Реалии".

"Балух осознает, что никакого правосудия в России нет и решение об отказе в освобождении его не удивило. Он не признает свою вину. Согласно уголовно-процессуальному кодексу России, осужденный должен признать вину и обратится с просьбой о помиловании. Просить, чтобы его помиловали и «дали условно», он не будет. Свой срок он будет досиживать", – сказал Чийгоз.

Как отмечается, 28 января так называемый "Верховный суд Крыма" отказал защите украинского патриота Владимира Балуха в пересчете срока его наказания. По мнению защиты, украинцу неправильно учли время, проведенное в СИЗО и под домашним арестом, – и потому общий срок наказания Балуху по обоим незаконным приговорам должен быть меньше.

Напомним, ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома. Балуха приговорили к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4 тысяч гривен) по совокупности двух уголовных дел.

Как ранее сообщал "Апостроф", украинский узник Кремля Павел Гриб рассказал о зверствах российских силовиков.

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