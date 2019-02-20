​ДТП с маршруткой под Полтавой: появились новые трагические данные о погибших

Количество человек, погибших в результате ДТП с микроавтобусом в Полтавской области, возросло до пяти.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

Как известно, микроавтобус Volkswagen, двигаясь в сторону Харькова в Запорожье из Варшавы, не справился с управлением и допустил наезд на металлический отбойник. В результате столкновения автомобиль выехал за пределы проезжей части и перевернулся.

В микроавтобусе находилось 6 человек.

В результате ДТП 3 человека погибли на месте происшествия, еще двое - умерли в больнице. Умершими оказались жители Запорожской области: 29-летний, 34-летний мужчины и три женщины (41, 60, 29 лет).

Водитель маршрутки находится в больнице.

Правоохранители устанавливают личности погибших и травмированных, выясняют обстоятельства и причины аварии.

По факту ДТП начато уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц).

Как сообщал "Апостроф", в сети появились новые фото и видео с места ДТП в Полтавской области на трассе Киев-Харьков с автобусом, который ехал из Варшавы в Запорожье.