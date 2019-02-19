​Под Полтавой случилось жуткое ДТП: много погибших, фото и видео

19 февраля в Полтавской области на трассе Киев-Харьков микроавтобус Volkswagen, следовавший из Варшавы в Запорожье, наехал на металлический отбойник, в результате чего машина слетела в кювет.

Об этом сообщает Нацполиция области.

Авария произошла около 18.00 вблизи села Пышное. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением. В микроавтобусе, по данным полиции, ехало шесть человек, четверо из них погибли.

"В результате ДТП трое человек погибли на месте происшествия, еще один - погиб в больнице. Еще двое людей, среди которых и водитель, находятся в реанимации", - рассказали в полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц).

Как сообщал "Апостроф", 18 февраля в Киеве на перекрестке улиц Якуба Коласа и Гната Юры автобус врезался в два МАФа.