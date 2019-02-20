Конец света уже до конца недели: названа новая дата апокалипсиса

Конспирологи распространяют информацию о том, что уже 23 февраля должен наступить конец света, а виной тому станет загадочная планета Нибиру.

Об этом сообщает replyua.net.

Некоторые СМИ опубликовали древнее пророчество и пишут, что конец человеческой цивилизации наступит 23 февраля 2019 года, и в этот день планета Х столкнется с Землей. Конспирологи начали находить новые явления, которые якобы указывают на приближение апокалипсиса.

Известный уфолог Джон Браун ранее заявил, что им был получен сигнал из космоса, однако он утверждает, что апокалипсис наступит 20 февраля.

"Принял новый сигнал из космоса от моих друзей: 20 февраля станет страшной датой для человечества", - заявил уфолог.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее в сети неоднократно распространялись слухи по поводу конца света из-за столкновения с Нибиру.