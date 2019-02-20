РУС. | УКР.

среда, 20 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.90
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

20 февраля

22:09
В сети показали уроки "дырляндского" языка от "спикера" боевиков ЛНР
21:40
В России родители устроили самосуд школьнику-драчуну
21:22
Украина запускает в производство мощное оружие против Путина: фото
21:10
Чемпионат Европы по биатлону: видео и результаты женской индивидуальной гонки
21:10
Вспомнила об Украине: российская звезда нарядилась в вышиванку
21:03
Шальке - Манчестер Сити: стартовые составы
21:00
Атлетико - Ювентус: стартовые составы
20:56
Заскучавший пилот устроил пошлую провокацию в небе: видео
20:40
Украинская биатлонистка завоевала медаль чемпионата Европы
20:24
Экс-президент Польши сравнил Зеленского с Трампом: будет страшно
20:02
Стали известны детали судилища над захваченными украинскими моряками в Москве
19:49
Глава СВР опроверг проверку гражданства Новинского
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украина запускает в производство мощное оружие против Путина: фото

среда, 20 февраля 2019, 21:22
Фото: Александр Гончаров\Апостроф

На вооружение ВСУ приняли украинскую реактивную систему залпового огня "Верба", которая будет производиться на заводе из состава "Укроборонпрома".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"С 11 по 16 февраля бригада сотрудников нашего завода работала на Харьковском конструкторском бюро им. Морозова, которое является разработчиком "Вербы". Мы изучали документацию и все особенности этой системы", - цитирует издание слова директора Шепетовского ремонтного завода (ШРЗ) Олега Туринского.

Уточняется, что производство РСЗО "Верба" начнется в 2019 году. При этом, точное количество пусковых установок пока не называется.

Отметим, что РСЗО "Верба" представляет собой украинский вариант модернизации "Града". Впервые ее представили в 2015 году. Ее технические характеристики позволяют сократить время перезарядки "Вербы" по сравнению с "Градом" в 7 раз (до 10 минут), а скорость открытия огня по цели на незнакомой местности увеличивается в 4 раза. Также у нее выше и показатель точности ведения огня.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинские военные получили боевые вездеходы.

Фотовзгляд

Все галереи
Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Священник, разбудивший Киев во время Майдана: о первых жертвах, оправдании убийств и большем враге Украины, чем Россия

Расстрел Небесной сотни на Майдане: хронология событий "кровавого февраля"

Аномальный февраль: синоптики дали радужный прогноз на неделю

Нацисты-агитаторы и "орден Иуды" для президента: как боевики на Донбассе рассказывают о выборах в Украине

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: