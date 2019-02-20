Украина запускает в производство мощное оружие против Путина: фото

На вооружение ВСУ приняли украинскую реактивную систему залпового огня "Верба", которая будет производиться на заводе из состава "Укроборонпрома".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"С 11 по 16 февраля бригада сотрудников нашего завода работала на Харьковском конструкторском бюро им. Морозова, которое является разработчиком "Вербы". Мы изучали документацию и все особенности этой системы", - цитирует издание слова директора Шепетовского ремонтного завода (ШРЗ) Олега Туринского.

Уточняется, что производство РСЗО "Верба" начнется в 2019 году. При этом, точное количество пусковых установок пока не называется.

Отметим, что РСЗО "Верба" представляет собой украинский вариант модернизации "Града". Впервые ее представили в 2015 году. Ее технические характеристики позволяют сократить время перезарядки "Вербы" по сравнению с "Градом" в 7 раз (до 10 минут), а скорость открытия огня по цели на незнакомой местности увеличивается в 4 раза. Также у нее выше и показатель точности ведения огня.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинские военные получили боевые вездеходы.