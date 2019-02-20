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Украину накроет атмосферный фронт: синоптик уточнила прогноз погоды, карта

среда, 20 февраля 2019, 05:41

В среду, 20 февраля, в День героев Небесной сотни, в Украине будет облачная погода, а в большинстве областей ожидается дождь.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Так, изменение погоды произойдет из-за того, что Украину накроет атмосферный фронт, который принесет влажность и облачность.

Кроме того, по словам синоптика, атмосферный фронт также принесет мокрый снег, который выпадет в Карпатах и на северо-востоке.

Днем будет сухо, но пасмурно лишь в южной части и местами на Востоке. Харьковскую область, как ожидается, к вечеру также накроет дождливым фронтом.

Температура ожидается в пределах +3 +6 градусов. Несколько теплее будет на западе до +9. Между тем на востоке будет холоднее - 0 3 градуса.

В Киеве 20 февраля днем + 5 + 7 градусов, облачно и падать небольшой дождь.

Прогноз погоды до конца недели читайте в материале "Апострофа": Аномальный февраль: синоптики дали радужный прогноз на неделю.

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