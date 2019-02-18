РУС. | УКР.

понедельник, 18 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.00
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Аномальный февраль: синоптики дали радужный прогноз на неделю

Прогноз погоды в Украине на 19-24 февраля

Артур Гор понедельник, 18 февраля 2019, 16:54
Прогноз погоды в Украине на 19-24 февраля Фото: EPA

Средина февраля поразила украинцев по-настоящему весенними температурами воздуха. В некоторых регионах страны столбик термометра поднимался до 8-9 градусов тепла, что совсем не свойственно для последнего месяца зимы. Однако по прогнозам синоптиков, плюсовые температуры продержатся не долго, и до конца недели в страну вновь вернутся морозы, правда небольшие. Какой будет погода на этой неделе, узнавал "Апостроф".

Согласно данным Укргидрометцентра, во вторник, 19 февраля, на всей территории страны сохранится абсолютно сухая и теплая погода. Дневные морозы будут наблюдаться только на территории Луганской области, да и то, столбик термометра не опустится ниже 1 градуса с отметкой "минус". На остальной территории страны днем синоптики прогнозируют плюсовые температуры.

Так, теплее всего будет на территории Западной Украины. Здесь днем стоит ожидать от 7 до 10 градусов тепла. Действительно, удивительные температуры для февраля, но в Укргидрометцентре отмечают, что это еще не так и тепло, ведь абсолютный максимум температуры воздуха для февраля был зафиксирован на уровне 20 градусов тепла в южных областях страны. Ночью 19 февраля столбики термометра на западе резко опустятся - ожидается от 1 тепла до 1 мороза.

Немного прохладнее в этот день будет в центре, на юге и севере страны: от 4 до 6 тепла днем и около 2-5 градусов с отметкой "минус" ночью. Самые прохладные температуры ожидаются на востоке Украины: от 1 до 3 градусов тепла в дневное время суток и около 6-8 мороза ночью.

Смотрите: Украинцы увидят самое большое суперлуние 2019 года: названо время и дата

Прогноз погоды на вторник, 19 февраля Фото: meteo.gov.ua
1 / 1
Прогноз погоды на среду, 20 февраля Фото: meteo.gov.ua
1 / 1
Прогноз погоды на четверг, 21 февраля Фото: meteo.gov.ua
1 / 1
Прогноз погоды на пятницу, 22 февраля Фото: meteo.gov.ua
1 / 1
Прогноз погоды на субботу, 23 февраля Фото: meteo.gov.ua
1 / 1

В среду, 20 февраля, сухая погода сохранится на всей территории страны, а вот температурная картина поменяется, но не существенно: на западе Украины днем будет прохладнее на 1-2 градуса, а на востоке наоборот теплее на те же пару градусов.

Но начиная с четверга, 21 февраля, температура в Украине начнет постепенно снижаться. На севере и в центре страны как днем, так и ночью синоптики ожидают от 2 тепла до 1 мороза. Немного упадет столбик термометра и на западе: 3-6 градусов тепла ожидается днем и около нуля будет в ночное время суток. Теплее всего будет на юге Украины: от 5 до 9 градусов с отметкой "плюс" в дневное время суток и от 0 до 3 тепла ночью. На востоке страны в этот день синоптики прогнозируют от 0 до 4 градусов тепла днем и около 1 градуса мороза ночью.

Кроме того, в четверг в восточных и северных регионах страны ожидаются осадки: мокрый снег с дождем пройдет в Донецкой, Луганской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

В пятницу, 22 февраля, практически всю территорию страны накроют осадки в виде мокрого снега с дождем. Сухо будет только на востоке Украины.

Прохладнее всего в этот день будет на востоке, в центре и севере страны: от 2 до 5 градусов мороза столбики термометров покажут в дневное время суток и от 3 до 5 мороза (а в восточных регионах и до 8-10) после захода солнца. Немного теплее на юге: от нуля до 4 градусов тепла днем и на пару градусов прохладнее ночью. На территории Западной Украины в этот день синоптики ожидают от 2 тепла до 2 мороза в дневное время суток и такие же показатели температур останутся и после захода солнца.

На выходных, 23 и 24 февраля морозные температуры сохранятся по всей территории страны, но ниже 5 градусов с отметкой "минус" синоптики не ожидают. Кроме того, выходные будут снежными: осадки пройдут практически по всей Украине, минуя только северные регионы.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Нацисты-агитаторы и "орден Иуды" для президента: как боевики на Донбассе рассказывают о выборах в Украине

Боевики так называемых ЛНР/ДНР придумывают невероятные истории про жизнь ВСУ, планы нацистов и выборы президента Украины. В фейках разбирался Апостроф

Развод для субсидии, пенсионные туристы и УБД за 15 тысяч: как украинцы обманывают государство

Какие схемы используют украинцы, чтобы получать разные виды социальной помощи от государства – в материале Апострофа

Грипп и корь атакуют украинцев: почему власть не пойдет на объявление эпидемии

Украинские школы из-за гриппа и ОРВИ закрываются на карантин, не прекращаются и случаи заболеваемостью корью. Могут ли в Украине объявить эпидемию

Новости

18 февраля

17:24
Только трое из 44: эксперт оценил экономические программы кандидатов
17:16
Узника Кремля в Крыму увезли из СИЗО в неизвестном направлении
17:04
Украина взорвет Донбасс: у боевиков паника из-за расспросов СБУ
16:49
Захват украинских кораблей в Крыму: установлены личности нападавших
16:45
Непростая история: Жигунов рассказал о романе с Заворотнюк
16:41
​Когда Украина догонит Польшу: власть сделала экономический прогноз
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве
В Киев вернулась сказочная зима
Самое дорогое спортивное событие года: фоторепортаж
Как прошел съезд партии "Народный фронт": фоторепортаж
США накрыли аномальные смертельные морозы
Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем": фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: