Аномальный февраль: синоптики дали радужный прогноз на неделю

Средина февраля поразила украинцев по-настоящему весенними температурами воздуха. В некоторых регионах страны столбик термометра поднимался до 8-9 градусов тепла, что совсем не свойственно для последнего месяца зимы. Однако по прогнозам синоптиков, плюсовые температуры продержатся не долго, и до конца недели в страну вновь вернутся морозы, правда небольшие. Какой будет погода на этой неделе, узнавал "Апостроф".

Согласно данным Укргидрометцентра, во вторник, 19 февраля, на всей территории страны сохранится абсолютно сухая и теплая погода. Дневные морозы будут наблюдаться только на территории Луганской области, да и то, столбик термометра не опустится ниже 1 градуса с отметкой "минус". На остальной территории страны днем синоптики прогнозируют плюсовые температуры.

Так, теплее всего будет на территории Западной Украины. Здесь днем стоит ожидать от 7 до 10 градусов тепла. Действительно, удивительные температуры для февраля, но в Укргидрометцентре отмечают, что это еще не так и тепло, ведь абсолютный максимум температуры воздуха для февраля был зафиксирован на уровне 20 градусов тепла в южных областях страны. Ночью 19 февраля столбики термометра на западе резко опустятся - ожидается от 1 тепла до 1 мороза.

Немного прохладнее в этот день будет в центре, на юге и севере страны: от 4 до 6 тепла днем и около 2-5 градусов с отметкой "минус" ночью. Самые прохладные температуры ожидаются на востоке Украины: от 1 до 3 градусов тепла в дневное время суток и около 6-8 мороза ночью.

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Прогноз погоды на вторник, 19 февраля Фото: meteo.gov.ua 1 / 1 Прогноз погоды на среду, 20 февраля Фото: meteo.gov.ua 1 / 1 Прогноз погоды на четверг, 21 февраля Фото: meteo.gov.ua 1 / 1 Прогноз погоды на пятницу, 22 февраля Фото: meteo.gov.ua 1 / 1 Прогноз погоды на субботу, 23 февраля Фото: meteo.gov.ua 1 / 1

В среду, 20 февраля, сухая погода сохранится на всей территории страны, а вот температурная картина поменяется, но не существенно: на западе Украины днем будет прохладнее на 1-2 градуса, а на востоке наоборот теплее на те же пару градусов.

Но начиная с четверга, 21 февраля, температура в Украине начнет постепенно снижаться. На севере и в центре страны как днем, так и ночью синоптики ожидают от 2 тепла до 1 мороза. Немного упадет столбик термометра и на западе: 3-6 градусов тепла ожидается днем и около нуля будет в ночное время суток. Теплее всего будет на юге Украины: от 5 до 9 градусов с отметкой "плюс" в дневное время суток и от 0 до 3 тепла ночью. На востоке страны в этот день синоптики прогнозируют от 0 до 4 градусов тепла днем и около 1 градуса мороза ночью.

Кроме того, в четверг в восточных и северных регионах страны ожидаются осадки: мокрый снег с дождем пройдет в Донецкой, Луганской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

В пятницу, 22 февраля, практически всю территорию страны накроют осадки в виде мокрого снега с дождем. Сухо будет только на востоке Украины.

Прохладнее всего в этот день будет на востоке, в центре и севере страны: от 2 до 5 градусов мороза столбики термометров покажут в дневное время суток и от 3 до 5 мороза (а в восточных регионах и до 8-10) после захода солнца. Немного теплее на юге: от нуля до 4 градусов тепла днем и на пару градусов прохладнее ночью. На территории Западной Украины в этот день синоптики ожидают от 2 тепла до 2 мороза в дневное время суток и такие же показатели температур останутся и после захода солнца.

На выходных, 23 и 24 февраля морозные температуры сохранятся по всей территории страны, но ниже 5 градусов с отметкой "минус" синоптики не ожидают. Кроме того, выходные будут снежными: осадки пройдут практически по всей Украине, минуя только северные регионы.