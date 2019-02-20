Украину предупредили о серьезно ухудшении погоды: какие области накроет

В четверг, 21 февраля, в Украину вернуться морозы с мокрым снегом и сильными порывами ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, 21 февраля в большинстве областей Украины порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. 22 февраля в западных, южных, Житомирской, Винницкой, Кировоградской и Донецкой областях умеренный снег, местами налипание мокрого снега, в Карпатах снег, снижение температуры в Украине ночью до 3-10 ° мороза, днем до 0-6 ° мороза.

Такая погода будет и 23-24 февраля, правда без осадков.

"В эти дни сохранится холодная без осадков погода с температурой ночью 6-12° мороза, днем 2-7° мороза, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях ночью 12-18 ° мороза, днем 5-10° мороза", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик рассказала, когда в Украину придет очередная волна морозов.