​Зима не сдается: синоптик рассказала, когда в Украину придет очередная волна морозов

22 февраля на украинцев ждет очередная волна похолоданий с морозами.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Для дальнейших планов. С 22-го февраля в Украину придет похолодание до умеренных морозов. Об осадках - постепенно в ежедневных прогнозах. Есть о чем рассказать", - написала она.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 20 февраля, в День Героев Небесной Сотни в Украине прогнозируется облачная погода и осадки

По ее словам, в Украину придет атмосферный фронт, который закроет небо облаками. Осадки пройдут в большинстве областей.

Напомним, подробнее о погоде на ближайшую неделю читайте в материале "Апострофа": Аномальный февраль: синоптики дали радужный прогноз на неделю.